Geldsegen in Krisen-Zeiten

Bergstraße.Wir lassen euch nicht allein: Diese Botschaft sendet der Landessportbund Hessen (lsb h) in der aktuellen Coronakrise an die rund 7600 hessischen Sportvereine. In einer extra anberaumten virtuellen Sitzung hat das lsb h-Präsidium nun eine Sportförderung in Höhe von 472 000 Euro bewilligt. Mit ihr werden Baumaßnahmen sowie die Anschaffung langlebiger Sportgeräte von Vereinen bezuschusst.

„Der ruhende Sportbetrieb bringt viele Vereine auch in finanzielle Not. Dem Präsidium des Landessportbundes Hessen ist es ein besonderes Anliegen, die Zuschüsse aus dem Vereinsförderungsfonds möglichst schnell auszuschütten. Dies wird in den kommenden Tagen erfolgen“, versprach kürzlich lsb h-Präsident Rolf Müller. Dies betrifft die im dritten Quartal 2019 gestellten Anträge.

Weitere Unterstützung

Darüber hinaus setzte sich der Landessportbund Hessen auch an anderer Stelle für seine Vereine ein: So führte er Gespräche mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport, das nun ein Soforthilfeprogramm für die 7600 gemeinnützigen, hessischen Sportvereine in Ergänzung zum Bund-Länder-Programm für Kleinbetriebe bereitgestellt hat, was Müller als „starkes Signal“ wertet. Die in der Krise in finanzielle Schieflage geratenen Clubs können hier Zuwendungen in Höhe von bis zu je 10 000 Euro beantragen.

Auf seiner Webseite beantwortet der Landessportbund die drängendsten Fragen der hessischen Sportvereine, Sportkreise und Verbände. „Die Seite wird ständig aktualisiert und ergänzt“, erklärt Müller und verweist insbesondere auf die vielen rechtlichen Fragen, auf die sein Präsidiumskollege, Rechtsanwalt Frank Weller, dort Antwort gibt.

„Wir stehen in diesen Zeiten solidarisch an der Seite unserer Vereine. Ihre Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, ist unser höchstes Ziel“, so Müller. Die gleiche Solidarität wünscht er sich von den rund 2,1 Millionen Vereinsmitgliedern im Land. „Ich appelliere an jeden einzelnen: Bleiben Sie Ihrem Verein auch in der Krise treu. Treten Sie nicht aus, sondern würdigen Sie mit Ihrem Verbleib das große ehrenamtliche Engagement, von dem jeder Einzelne von uns jahrelang profitiert hat. Solidarität, Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit haben den Sport groß gemacht.“

Die nun beschlossene Sportförderung in Höhe von fast einer halben Million Euro stammt aus dem Vereinsförderungsfonds des Landessportbundes. Mit knapp 305 000 Euro wurden die Baumaßnahmen von 79 Vereinen bezuschusst. 114 erhalten rund 167 000 Euro Zuschüsse für langlebige Sportgeräte. red

