Gelingt Ute Hintze in Wiesbaden der große Wurf?

Wiesbaden/Lorsch.Höhepunkt der Saison der Sportkegler/innen sind am kommenden Wochenende die Deutschen Meisterschaften im Kegelsportzentrum Wiesbaden. Immerhin schickt die SKV Lorsch vier ambitionierte Akteure zu den Titelkämpfen, wobei Lydia Bechberger, Dritte bei der Hessenmeisterschaft der Seniorinnen B, erst am 19. und 20. Juni in Heidelberg in Aktion tritt.

Die Vorläufe in Wiesbaden beginnen am

...