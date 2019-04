Gelungener Abschied für Bartaseviciene

Bensheim.Mit einem 28:22 (11:12)-Erfolg gegen den TV Hüttenberg verabschiedeten sich die Oberliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach von ihren Zuschauern. Das Team von Trainerin Lisa Mößinger zeigte eine ordentliche Leistung, musste aber lange hart um den Sieg kämpfen.

Die Juniorflames spielten zunächst stark, führten 6:2 (13.), doch dann fehlte der Zugriff in der Abwehr. Mößinger schien angesichts des Pausenrückstands in der Kabine die richtigen Worte gefunden zu haben: „Ab der 35. Minute haben wir viel besser in der Abwehr gestanden und vorne konsequent unsere Chancen genutzt“, freute sich die Trainerin.

Maßgeblichen Anteil hatt auch Ingrida Bartaseviciene, der insgesamt fünf Treffer gelangen. Sie absolvierte ihr letztes Spiel für die Flames, war lange Jahre eine Stütze der Bundesligamannschaft wie zuletzt auch im Oberligateam (weiterer Bericht folgt). Ihre Mannschaft verabschiedete sie nach Spielschluss standesgemäß und bei der erfahrenen Spielerinnen flossen auch einige Tränen. – HSG-Tore: Isabelle Rubeck, Ingrida Bartaseviciene (je 5), Rugile Bartaseviciute (4), Nina Rädge (3/1), Leonie Lüdtke (3), Marie-Lisa Schmidt (2), Vanessa Maluschke (1/1), Julika Leichthammer, Vivien Leuders, Laura Strehl, Luisa Gürtelschmied (je 1). pfl

