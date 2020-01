Generalprobe für die „Hessischen“

Lorsch.Fünf Athleten des LCO Lorsch starteten beim Leichtathletik-Hallensportfest der LG Eintracht Frankfurt in der Halle in Kalbach, das eine Standortbestimmung für die Hessenmeisterschaften am Wochenende an gleicher Stelle war.

Bei der männlichen Jugend U20 überzeugte Clemens Knatz in seiner Paradedisziplin, dem Hochsprung, mit 1,83 Metern (nur zwei Zentimeter unter seiner persönlichen Bestleistung). Bei der nächsten Höhe (1,86m) scheiterte er nur knapp, deutete allerdings sein Potenzial für solche Höhen an. Im 60-Meter-Sprint bot er mit 7,69 Sekunden im B-Finale eine gute Leistung.

Sein Mannschaftskamerad Noah Ramser hat seine Stärken im Kurzsprint und erwischte einen außerordentlich guten Tag. Nach einem Jahr Wettkampfpause kehrte er auf die Bahn zurück und lief die Norm für die südeutschen Hallenmeisterschaften. Mit einer Zeit von 7,24 Sekunden verbesserte er seine persönliche Bestleistung und erreichte im A-Finale einen guten vierten Platz.

Bei den Männern war an diesem Tag lediglich Jonas Hedderich mit von der Partie, der nach einer überstandenen Verletzung aus dem Sommer versuchte, an die guten Leistungen aus den letzten beiden Jahren anzuknüpfen. Dies gelang im mit 7,73 Sekunden über die 60 Meter.

Sprint-Quali für Süddeutsche

Bei der männlich U18-Jugend erreichte Julius Knatz im Hochsprung 1,71 m und belegte damit den dritten Platz. Bei der weiblichen U18 absolvierte Lena Sonnabend ihre ersten Starts. Über die 60 m verfehlte sie um vier Hunderstel das B-Finale. Mit 8,36 Sekunden qualifizierte sie sich für die süddeutschen Meisterschaften. Im Weitsprung lief es für Lena nicht ganz so gut. Nach einem sehr guten Sprung beim Einspringen, passte der Anlauf bei den ersten zwei Versuchen nicht. Im dritten Versuch erreichte Lena 4,77 m. Es fehlten 21 Zentimeter zur Teilnahme am Endkampf. Zudem startete Lena das erste Mal über die 200-m-Hallenrunde, die sie in 28,26 Sekunden lief. red

