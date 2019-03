Gerechtes Remis im Derby

Bergstraße.Das Derby in der Fußball-Kreisoberliga zwischen den Turnvereinigung Lorsch und dem FC Starkenburgia Heppenheim endete mit einem 1:1-Unentschieden. Eine leistungsgerechte Punkteteilung, denn der Nachbarschaftsvergleich keinen Sieger verdient. Die Gäste waren im ersten Spielabschnitt die bessere Mannschaft, in Halbzeit zwei besaßen die „Turner“ die besseren Spielanteile, so dass das Remis

...