Nach über 27 Jahren als Geschäftsführer des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV) ging Gerhard Hilgers zum Jahresende in den Ruhestand. Bereits seit Anfang 2020 wurde der HFV von zwei Geschäftsführern gesteuert: Benjamin Koch als vorheriger Justiziar (seit 2015) ist für die Bereiche Recht, Spielbetrieb, Passstelle und Jugend zuständig, Nicolas Fink als Neuling im Team für die Bereiche Finanzen, Marketing, Kommunikation, Verbands- und Vereinsentwicklung sowie Verbandssportlehrer. Fink war zuvor als Geschäftsführer beim BASF Tennisclub in Ludwigshafen sowie als freier Dozent an diversen Hochschulen tätig.

Der Abschied von Gerhard Hilgers ging durch den Ausbruch der Corona-Pandemie in die doppelte Verlängerung. Ursprünglich dehnte er sein Engagement aus, um bei der Organisation des HFV-Verbandstages, der für den 6. Juni 2020 geplant war, mitzuwirken. Mit der Verschiebung des – erneut vertagten – Verbandstages verlängerte sich auch Hilgers‘ Tätigkeit beim Landesverband.

Kapitän dankt der Mannschaft

„Doch nun ist die Zeit reif, meinen jungen Nachfolgern Platz zu machen und die Führung in deren Hände zu legen. Ich habe die Tätigkeit all die Jahre sehr genossen, konnte mein Hobby zum Beruf machen und durch Rat und Tat vielen Menschen an der Fußballbasis helfen. Aber ein Kapitän ist nichts ohne seine Mannschaft, daher bedanke ich mich bei Euch allen herzlich für die tolle Zusammenarbeit“, sagte Hilgers im Rahmen seiner Verabschiedung, zu der sich alle Mitarbeiter per Videokonferenz zuschalteten.

Mit nunmehr zwei Geschäftsführern soll die zunehmende Arbeit bei Themenfeldern wie Spielbetrieb und finanzielle Aspekte noch besser abgedeckt werden. „So möchten wir einerseits unsere Dienstleistungsstruktur für die Vereine ausbauen sowie unsere Ehrenamtlichen optimal betreuen und unterstützen. Ferner geht es darum, die Digitalisierung voranzutreiben und unsere Vereine durch professionelle Sponsoringtätigkeit finanziell zu entlasten“, erklärte hierzu HFV-Präsident Stefan Reuß. red/Bild: Hartenfelser

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 06.01.2021