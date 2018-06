Anzeige

Bensheim.Bei den hessischen Einzelmeisterschaften in Stierstadt waren vier Turner der SSG Bensheim am Start, die an den Geräten Boden, Seitpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck antraten und gute Ergebnisse erzielten.

Gianluca Belac turnte in seinem Wettkampf Kür LK2 Jahrgang 2004 und jünger einen hervorragenden Wettkampf und kam auf den ersten Platz. In dieser Altersklasse werden im Sechskampf die vier besten Geräte gewertet. Gianluca begann am Reck mit seiner schlechtesten Punktzahl an diesem Tag (6,05). Danach ging es an Boden und Seitpferd, an diesem turnte er die Tages-Höchstwertung (7,2) in seinem Wettkampf. Dies legte den Grundstein für den Sieg mit 37,45 Punkten.

Ticket zum Deutschland-Cup

Im Wettkampf Kür LK2 Jahrgang 2004/2003 turnten Maxim Kaulbach und Finn Wiebe, der mit 48,90 Punkten knapp das Podium verpasste. Das schaffte sein Teamkollege Maxim Kaulbach mit 50,75 Punkten als Dritter. Mit dieser Platzierung qualifizierte sich Maxim Kaulbach für den Deutschland-Cup in Delitzsch.