Glänzende Bensheimer Doppel

Die Damen 40 belegen nach zwei Siegen in Folge (5:4 gegen Nieder-Roden und 8:1 gegen Sprendlingen) als Aufsteiger den erfreulichen dritten Platz in der Verbandsliga. Besonders spannend war das Spiel gegen TC Nieder-Roden, das geprägt war von vielen engen Dreisatz-Matches. Abschließend behielt das Doppel Christa Borgulya/Martina Wack nervenstark mit 5:7, 6:0, 10:8 entscheidend die Oberhand. Beim überraschend klaren Erfolg gegen RW Sprendlingen kam auch Anja Köbe zum Einsatz und überzeugte sowohl im Einzel (7:5, 6:4) als auch im Doppel an der Seite von Mannschaftsführerin Brigitte Singer (6:4, 6:2).

Auch die ersten Herren 40 gewannen zuletzt zweimal (7:2 in Langen und 8:1 gegen Birkenau) und haben sich in der oberen Gruppenliga-Tabellenhälfte etabliert. Beim TK Langen gab es klare Siege für Kai Burkhard (6:2, 6:1), Thomas Weidlich (6:3, 6:1), Andreas Köbe (6:4, 6:3), Herwig Voetterl (6:3, 6:1) und Norman Laske (6:1, 6:3). Beim glatten Sieg gegen MSG Birkenau kam nach zwei Jahren Spielpause erstmals wieder Henrik Fälsch zum Einsatz.

Topleistung im Spitzenspiel

Besonders erfreulich ist der Zwischenstand bei den Herren 70 I, die ungeschlagen die Gruppenliga-Tabellenführung einnehmen. Auch das Spitzenspiel beim Tabellenzweiten MSG Altenhain/Königstein bereitete den Bensheimern keine großen Mühen. Zum 4:2-Erfolg steuerten Hans Blechner (6:2, 6:4), Bernhard Scharf (6:4, 6:2), Hubert Aker (6:1, 6:3)) und Scharf/Roß (6:1, 6:2) die Punkte bei. red

