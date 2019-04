Gleich auf der Siegerstraße

Bergstraße.Die TSV Auerbach kam in der Fußball-Kreisoberliga im dritten Kellerduell in Folge zum dritten Sieg. Mit 5:1 wiesen die Rot-Weißen den Gast vom VfL Birkenau in seine Grenzen und lieferten dabei eine überzeugende Vorstellung ab. Kein Vergleich zu den beiden Auftritten der Vorwochen, als man beide Spiele jeweils nach 0:2-Rückstand noch drehen konnte. Bereits zur Pause war die Begegnung bei einer

...