Gleich drei Gegentore in vier Minuten

Tore: 0:1 Feller (22.), 0:2 Trares (32.), 0:3 Schumacher (34.), 0:4 Trares (36.), 0:5 Ripper (52.), 1:5 Elvedin Huseinovic (84.). - Schiedsrichter: Hoffmann (Sprachbrücken). - Zuschauer: 50. - Beste Spieler: Kaffenberger / Kilian. eh/p

FC Ober-Abtsteinach – SSV Reichenbach 4:1. Als einzige Mannschaft des Spitzentrios kassierte der SSV an diesem Spieltag eine Niederlage. Nach einem starken ersten Abschnitt mit der verdienten Führung verloren die Reichenbacher nach dem Seitenwechsel den Faden. „Die erste Halbzeit ging an den SSV, nach der Pause waren wir deutlich besser, so dass der Sieg für uns insgesamt verdient ist“, beurteilte FC-Funktionär Sebastian Trenkwald die 90 Minuten. Neben vier Toren in Hälfte zwei mussten die Gäste aus dem Lautertal auch noch die Rote Karte für Schlussmann Seibel wegen einer Tätlichkeit hinnehmen (65.).

SSV Reichenbach: Seibel - Kaffenberger, Kolleczek (46. Abedin Reqica), Ardian Reqica (65. Schmitt), Bihorcic, Prskalo, Jafari (75. Himaj), Oezden, Maramkoz, Derigs, Essinger.

Tore: 0:1 Jafari (32.), 1:1 Georgiev (46.), 2:1 Beisel (54.), 3:1 Kirschenlohr (65.), 4:1 Amico (90.). - Schiedsrichter: Thomasberger (Riedstadt). - Zuschauer: 200. - Bes. Vorkommnis: Rotfür Seibel (65., SSV) wegen einer Tätlichkeit. - Beste Spieler: Baucsek, Rotermel / Jafari, Marankoz. eh/p

