Gleich gegen Meisterschaftsfavoriten

Endlich geht es für die Lorscher Handballer los: Das Bezirksoberliga-Team des neuen Tvgg-Spielertrainers Dennis Rybakov scharrt schon regelrecht mit den Hufen, kann nach dem Aufstieg den Start in die neue Spielklasse kaum mehr erwarten. Mit der SG Arheilgen kommt am Sonntag (18 Uhr) allerdings gleich ein anspruchsvoller Gegner in die Werner-von-Siemens-Halle.

„Für mich zählt Arheilgen zu den Favoriten auf die Meisterschaft“, erklärt Rybakov, der im Gegensatz zum Großteil seiner Spieler die Bezirksoberliga aus dem Effeff kennt. Schließlich war er mit seinem ehemaligen Verein SKG Bonsweiher schon lange Jahre dort aktiv.

„Bei uns herrscht große Euphorie, durchaus auch etwas Nervosität. Wir sind gespannt und freuen uns auf das Abenteuer Bezirksoberliga“, so der frühere Zweitliga-Spieler. Seine Mannschaft sieht er – nicht nur gegen die SGA – als Außenseiter. „Für uns geht es um den Klassenerhalt. Aber wir wollen für Überraschungen sorgen. Am liebsten natürlich jetzt gleich zum Start in eigener Halle vor hoffentlich vielen Zuschauern.“

Reserve: Die zweiten Tvgg-Männer empfangen am Sonntag (14 Uhr) die HSG Weiterstadt II (D-Liga). tip

