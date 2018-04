Anzeige

Bensheim.Es war der große Tag für 28 Schüler des Goethe-Gymnasiums Bensheim. Drei Monate lang hatten sich die Zwölf- bis 16-Jährigen gemeinsam mit Sportlehrerin Sina Reinhardt und Trainerinnen der SSG Bensheim auf den Regionalentscheid im Schwimm-Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ in Wiesbaden vorbereitet. Entsprechend hochmotiviert ging die neue Schulmannschaft in drei Wettkampfgruppen (WK III und IV Mädchen sowie WK IV Jungen) an den Start.

Von der starken Konkurrenz der Schulen aus Darmstadt und Wiesbaden ließen sich die Bensheimer nicht beeindrucken und kämpften im Wasser bis zuletzt um jede Sekunde. Durch gegenseitiges Anfeuern konnten sie alles aus sich herausholen und hatten großen Spaß am Wettkampf und sorgten für eine tolle Atmosphäre.

Am Ende sprangen die Plätze vier und fünf bei den Mädchen sowie der dritte Platz bei den Jungs heraus. Zwar wurde damit der Landesentscheid nicht erreicht, doch die Goethe-Schüler fuhren stolz und um eine große Erfahrung reicher zurück an die Bergstraße – und sie wollen auch im nächsten Jahr wieder ihr Bestes bei diesem Schulsport-Wettbewerb geben. red/Bild: Goethe