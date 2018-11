Grand Prix auf dem DM-Kurs

Bensheim.In zwei Wochen trifft sich in Bensheim einmal mehr die Elite aus der Radsport-Crossszene, um sich auf dem schnellen und anspruchsvollen Kurs im Sportpark West zu messen. Am 2. Dezember (Sonntag) geht es bereits um 9 Uhr morgens los mit dem ersten Rennen dieses internationalen Grand Prix.

So wird in diesem Jahr nach den Deutschen Meisterschaften im Januar in Bensheim noch einmal hochklassiger Sport geboten. Die Verantwortlichen um Luc Dieteren und Henning Jaecks richten auf dem DM-Kurs ein Internationales C2-Rennen aus. Nur zwei Rennen dieser Kategorie sind im Rennkalender in Deutschland vermerkt, eines fand bereits in München statt.

In Bensheim treffen die Radsportler aus mehreren Ländern auf eine hervorragend präparierte Strecke. „Wir haben gegenüber der Deutschen Meisterschaft kleine Änderungen vorgenommen. Dadurch ist die Strecke noch kompakter geworden und noch zuschauerfreundlicher“, äußert sich Henning Jaecks zufrieden über den Streckenverlauf.

Überhaupt ist man mit der Vorbereitung und Präparation sehr zufrieden. „Die Strecke zeigt sich von ihrer besten Seite und verspricht einen tollen Wettkampf“, freut sich Luc Dieteren. Der Kurs kann einiges an Wettkämpfern vertragen, daher will man trotz zahlreicher namhafter Anmeldungen die Werbetrommel noch weiter rühren. „Vor allem bei den Junioren U19 könnten sich noch Fahrer anmelden“, so Dieteren.

Großen Spaß erwarten die großen und kleinen Zuschauer beim Kinderlaufradrennen, das zum Rahmenprogramm gehört und mit dem Bergsträßer Anzeiger vor dem Eliterennen gestartet wird. pfl

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.11.2018