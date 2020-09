Grimm rettet SC Olympia das 1:1

Bergstraße.Das vermeintliche Spitzenspiel in der Fußball-Kreisoberliga zwischen dem SC Olympia Lorsch und der TSV Auerbach endete mit einem 1:1-Unentschieden. Ein Endergebnis, das dem Spielverlauf gerecht wurde, konnte sich doch keine der beiden Mannschaften entscheidend in Szene setzen. Die Partie hielt jedoch nicht unbedingt das, was sie im Vorfeld zu versprechen schien, waren doch Torchancen

...