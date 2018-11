Gronau ist gewarnt vor Zwingenberg

Bergstraße.Die SG Gronau (5./35 Punkte) liegt auch nach dem 0:0-Unentschieden beim ebenfalls ambitionierten FC Italia Bensheim noch aussichtsreich im Rennen zumindest um (Aufstiegsrelegations-)Platz zwei in der Fußball-Kreisliga C. Der kommende Heimgegner ist am Sonntag, 15 Uhr, der SV Eintracht Zwingenberg (12./17), der in den letzten drei Partien ungeschlagen blieb und hier fünf Punkte

...