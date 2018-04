Gronau siegt im Bensheimer Stadtderby

Anzeige

SG Riedrode II – SSV Reichenbach II 3:1. Der SSV verpasste die nächste Chance, sich dem rettenden Ufer zu nähern. Als der Ehrentreffer in der letzten Minute der Nachspielzeit fiel, waren die Reichenbacher nach zwei Platzverweisen in doppelter Unterzahl. Ebenfalls in der Nachspielzeit hatte Riedrodes Erstmannschafts-Trainer Andreas Keinz mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung gesorgt. – Tore: 1:0 Klotz (46.), 2:0 und 3:0 Keinz (90.+1, 90.+3), 3:1 Blazevic (90.+4). cpa/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.04.2018