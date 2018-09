Gronauer Siegtor in letzter Minute

Bergstraße.In einem umkämpften und dramatischen Fußball-C-Liga-Lokalderby sicherte sich die SG Gronau mit dem 3:2 (0:1) gegen FC Italia Bensheim ihren ersten Saisonheimsieg. Beide Teams traten ersatzgeschwächt an, so dass spielerisch nicht viel zusammenlief.

Das Geschehen wog nach einer schwachen ersten Hälfte letztlich hin und her, wobei Gronau mit dem Last-Minute-Siegtreffer von Schmitt das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite hatte. Der FC Italia ging durch Renato Lucic (18.) und noch einmal durch Tesanovi (76.) in Führung. Für Gronau netzten zudem Steinbacher mit einer 40-m-Bogenlampe (58.) und Stelzer (85.) ein.. Ersterer traf außerdem per Strafstoß nur das Lattenkreuz (72.). hs

TSV G.-Ellenbach – SSV Reichenbach II 2:3. Die cleveren Reichenbacher verdrängten durch diesen Topspielerfolg den TSV vom zweiten Platz.- Tore: 0:1 Eigentor (7.), 1:1 Blazevic (10.), 1:2 Reimund (55.), 1:3 Blazevic (75.), 2:3 Sauter (88.). mar/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.09.2018