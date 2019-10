Gronauer stolpern in Zwingenberg

Zwingenberg.„Wir nahmen bedingungslos den Kampf an, das war der Schlüssel zum Erfolg – und dann hatten wir das nötige Glück des Tüchtigen auf unserer Seite“, war Trainer David Vorreiter total happy nach dem 1:0-Überraschungssieg des SV Zwingenberg gestern Abend gegen die SG Gronau. Mir dem zweiten Saisondreier gab Zwingenberg am Tabellenende der Fußball-C-Liga die Rote Laterne an FC Fürth II ab, während die ambitionierten Gronauer ausgerechnet vor dem örtlichen Kerwewochenende einen Stimmungskiller schlucken mussten.

Kurz vor der Pause ging der SVZ nicht unverdient durch Guzman Blando in Führung (41.), die die Gäste trotz danach drückender Überlegenheit und Chancenwucher nicht mehr ausgleichen konnten. hs

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.10.2019