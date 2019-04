Große Chance in Nachspielzeit auf das Siegtor

Lorsch.Das Lorscher Stadtderby in der Fußball-Kreisoberliga blieb vieles schuldig. Es fehlten die Emotionen, die nötige Leidenschaft, der Kampf und vor allem die Tore. So endete der Vergleich zwischen dem SC und der Tvgg mit einem 0:0-Unentschieden. Es war ein Ergebnis, das durchaus in Ordnung ging, auch wenn sich den Gastgebern in der Nachspielzeit die große Chance bot, diesen Vergleich für sich zu

...