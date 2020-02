Große HSG-Chance im Nachholspiel

Bergstraße.Bereits am morgigen Mittwochabend (20 Uhr) steht für die Handballerinnen der HSG Fürth/Krumbach das Bezirksoberliga-Nachholspiel bei der TGS Walldorf an. Die Partie wurde vor zwei Wochen aufgrund des Sturmtiefs „Sabine“ kurzfristig abgesagt und auf diesen Mittwoch verlegt.

Für Fürth/Krumbach stellt die Partie überraschend noch einmal die Chance auf ein Mitwirken im Titelkampf dar. Gewinnt das Team von Trainer Franz-Josef Höly beim Tabellendritten in Walldorf, könnte es an der TGS vorbeiziehen und den Abstand auf Primus Egelsbach auf zwei Zähler verkürzen.

Schlager gegen SV Erbach

Das Nachholspiel ist der Auftakt der Wochen der Wahrheit für die Fürtherinnen, die dann am Sonntag den Vorletzten HSG Langen empfangen, ehe am darauffolgenden Donnerstag der Liga-Zweite Erbach in den Odenwald kommt und drei weitere Tage später das Duell bei Primus Egelsbach ansteht. „Das sind natürlich richtig interessante Spiele. Aber wir schauen nicht auf die Meisterschaft, sondern weiter von Spiel zu Spiel und wollen die gute Entwicklung fortsetzen“, so Höly, der einen Aufstieg „in unserer Phase des Umbruchs“ auch nicht als sonderlich erstrebenswert ansieht: „Das käme wohl noch zu früh.“ met/ü

