Großer Kader und gute Abwehr sind Fehlheimer Erfolgsgaranten

Fehlheim.Der VfR Fehlheim befindet sich in der Fußball-Gruppenliga in der Spur und möchte am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen den TSV Höchst den nächsten Schritt in Richtung Tabellenspitze gehen. Voraussetzung dafür ist ein Sieg gegen das Team aus dem Odenwald, doch Sascha Huy weiß um die Schwere der anstehenden Aufgabe.

„Höchst besitzt mit Rico Blecher einen Torjäger allererster Güte, mit

...