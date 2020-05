Großer Schritt, aber noch kein Alltag

Frankfurt.Als eine „gute und umsichtige Entscheidung, die für ein erstes erleichtertes Aufatmen sorgt“, hat der Präsident des Landessportbundes Hessen (lsb h), Rolf Müller, die von der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten der Länder beschlossenen Lockerungen im Bereich des Vereinssports bezeichnet. „Dass die Menschen jetzt, wenn auch eingeschränkt ..., wieder Sport treiben können, begrüßen wir sehr“, sagte Müller in Frankfurt.

Mit dem Beschluss vom Mittwoch, der die Überlegungen der Sportministerkonferenz aufgreift, sei der organisierte Sport zwar noch weit vom gewohnten Alltagsbetrieb entfernt. „Aber in einem vertretbaren Rahmen gemeinsam wieder Sport treiben zu können, ist gut für die Psyche, für die Gesundheit und für das soziale Miteinander, das wir alle in der letzten Zeit schmerzlich vermisst haben“, so der lsb h-Chef.

Lob für Treue der Mitglieder

Dies trifft besonders für den Jugendbereich zu. „Bewegung, Spiel, Sport und soziale Gemeinschaft sind von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen“, so Juliane Kuhlmann, Vorsitzende der Sportjugend Hessen.

Der Wiedereinstieg in den Vereinssport selbst wird sich an den Landesverordnungen sowie den sportartspezifischen Konzepten der Sportverbände orientieren. Detaillierte Informationen und Hilfestellungen hierzu wird der Landessportbund Hessen seinen Vereinen nach der Veröffentlichung der offiziellen Erlasse zur Verfügung stellen.

Den etwa 2,1 Millionen hessischen Sportvereinsmitgliedern dankte Müller besonders: „Nach unserer Kenntnis sind nur sehr wenige Mitglieder aus ihrem Sportverein ausgetreten. Die Treue zum Verein und die Solidarität sind ein starkes Zeichen für die ... Gemeinschaft, die der Sport in unserer Gesellschaft bildet. Und sie sind ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Sport im Verein für viele Menschen ein wichtiges Stück Heimat, Orientierung und soziales Miteinander darstellt.“

Wichtige Rolle nach der Krise

Nicht zuletzt seien Hessens Sportvereine gerade in der momentanen Situation auf die Beiträge ihrer Mitglieder angewiesen. „Durch ausgefallene Wettkämpfe, Spiele oder Turniere sind den Vereinen wesentliche Teile ihrer Finanzierung weggebrochen.“ Die Hilfsprogramme der Landesregierung für Hessens Sportvereine sind für Rolf Müller „ebenfalls elementare Bausteine zur Sicherung des bewährten Sportsystems“. Der Präsident wörtlich: „Unsere Gesellschaft wird sich in der Zeit nach Corona neu ausrichten müssen. In diesem Prozess werden die Sportvereine eine unverzichtbare Rolle als Konstante spielen.“ Generell, so Müller abschließend, „sind Hessens Sportvereine und Sportverbände auf den Wiedereinstieg in den Sport ... gut vorbereitet“. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 08.05.2020