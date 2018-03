Anzeige

Auerbach.Die Herren der TSV Auerbach haben mit einem 3:1-Sieg beim TV Bommersheim einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Volleyball-Landesliga gemacht. Vor Beginn des Sonntagsspiels war klar, dass nur drei Punkte die Bergsträßer vor einem echten „Showdown“ am letzten Heimspieltag am Samstag bewahren kann. Im Hinspiel gegen Bommersheim hatte die TSV den Gegner angesichts einer 2:0-Satzführung am Rande einer Niederlage, verlor aber 2:3.

Auerbach begann stark und konzentriert, setzte sich schnell von den sichtlich beeindruckten Hausherren ab und gewann den ersten Satz 25:18. Im zweiten Satz das gleiche Bild, Auerbach machte von Beginn an Druck, ließ sich auch durch einen kleinen Rückstand nicht beirren und machte den Sack mit 25:23 zu.

Im dritten Satz fehlte es am Ende an der Konzentration, so dass er mit 25:23 an Bommersheim ging.