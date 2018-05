Gruppenliga war nur eine Durchgangs-Station

Die Fußballerinnen des FC Starkenburgia Heppenheim tragen ihren Trainer Wolfgang Stammler auf Händen; er hat mit seiner Truppe den Aufstieg in die Verbandsliga perfekt gemacht. © Dieter Schröder

Heppenheim.In Heppenheim wird schon immer erfolgreich Frauenfußball gespielt. War es früher der FC Sportfreunde, der sogar 1987 in der Oberliga (damals die höchste deutsche Klasse) spielte, sind es jetzt die Spielerinnen des FC Starkenburgia, die Akzente setzen. Sie sicherten sich souverän die Gruppenliga-Meisterschaft und steigen erstmals in der Vereinsgeschichte in die Verbandsliga Süd auf.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 12.05.2018