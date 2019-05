Gute Chancen auf das Final Four

Bensheim.Nach einer leidenschaftlich und kämpferisch hervorragend geführten Partie gewann die weibliche Handball-B-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach das Viertelfinal-Hinspiel um die deutsche Meisterschaft bei der Turnerschaft St. Tönis mit 28:27 (15:14) und hat damit alle Chancen, sich im Rückspiel am Sonntag in der Weststadthalle für das Final Four zu qualifizieren.

Vor über 400 Zuschauern

...