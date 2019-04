Gute Erinnerungen an den Ex

Lorsch.„Das ist in vielen Hinsichten ein ganz besonderes Spiel“, meint Dennis Rybakov, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten Tvgg Lorsch, vor der Partie am Samstag um 19 Uhr gegen seinen Ex-Club SKG Bonsweiher, für den er vier Jahre lang aktiv war. „Wir möchten mit einem Erfolg im letzten Heimspiel unsere zweifellos grandiose Saison als Aufsteiger abrunden und uns positiv vor den eigenen Fans in

