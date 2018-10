Gute Leistung, aber keine Punkte für VfR

Bergstraße.Das Spitzenspiel der Fußball-Gruppenliga zwischen dem FC Alsbach und VfR Fehlheim endete mit einem 2:1-Sieg der Platzherren. Nimmt man die Statistik des Spiels, dann muss man in jedem Fall von einem glücklichen Sieg der Alsbacher sprechen, waren die Fehlheimer ihrem Gegner doch eigentlich in allen Belangen überlegen. Die „Rasenspieler“ besaßen mehr Spielanteile, gewannen mehr Zweikämpfe und hatten ein deutliches Chancenplus. Einzig in der Verwertung der Einschussmöglichkeiten war der Fußballclub bedeutend effektiver – und das gab am Ende den Ausschlag zugunsten des FCA.

Dieser profitierte in der 36. Spielminute von einem Fehler von Fehlheims Schlussmann Karlein, der das 1:0 durch Bonias bedeutete. Dieser Treffer stellte den Spielverlauf auf den Kopf, besaß der VfR doch im Vorfeld beste Chancen, selbst in Führung zu gehen. Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste alles, den Ausgleich zu erzielen, dieser sollte jedoch nicht gelingen. Der FCA war da wieder effektiver und nutzte einen Konter zum 2:0 durch Türkyilmaz (76.). Schwerdt (89.) traf per Strafstoß zwar noch zum 2:1, zu mehr sollte es für die Schützlinge von Martin Weinbach dann aber nicht mehr reichen.

Der Fehlheimer Trainer war trotz der Niederlage einverstanden mit der Vorstellung seiner Mannschaft, die sich einfach nicht für ihre Leistung belohnen konnte. Alsbachs Trainer Sebastian Heß sprach indes von einem „nicht unverdienten Sieg“ seiner Elf.

VfR Fehlheim: Karlein - Fraas, Radmacher, Reimund, Schmieder, Wolfenstetter, Lortz, Schwerdt, Rettig, Mitka, Ramonas.

Tore: 1:0 Bonias (36.), 2:0 Türkyilmaz (76.), 2:1 Schwerdt (89.). - Schiedsrichter: Schmidt (Rohrbach). - Zuschauer: 120. - Beste Spieler: Alexis Bonias / Wolfenstetter. nico

Da Costa lobt „perfektes Spiel“

FC 07 Bensheim – TSV Höchst 4:0. Die Nullsiebener boten eine überzeugende Leistung und sind nun seit fünf Partien ungeschlagen. In der Offensive zeigten sie phasenweise starken Kombinationsfußball. Die Defensivarbeit funktionierte ebenfalls: Erstmals in dieser Saison blieben die Bensheimer ohne Gegentreffer. „Das war ein fast perfektes Spiel von uns. Wir waren dominant und haben den Gegner jederzeit kontrolliert“, bewertete FC 07-Spielertrainer Elton da Costa den Auftritt seiner Elf.

Gegen die harmlosen Gäste, die ohne Torjäger Rico Blecher antraten, geriet die 07-Abwehr, abgesehen von zwei Szenen, nicht in Verlegenheit. Nach vorne lief der Ball beim FC 07 häufig sehr gut, das Ergebnis hätte angesichts der vielen Chancen deutlich höher ausfallen können.

FC 07 Bensheim: Kurz - Asutay (73. Linke), da Costa (70. Renner), Vollrath, Knödler, Konietzko, Niclas Blüm, Budimir (66. Madroun), Luca Blüm, Halla, Roa Pozo.

Tore: 1:0 Halla (10.), 2:0 Luca Blüm (33.), 3:0 Niclas Blüm (56.), 4:0 Luca Blüm (77.). - Schiedsrichter: Münstermann (Mainz). - Zuschauer: 110. - Beste FC 07-Spieler: Konietzko, Niclas Blüm, Halla. eh/p

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 29.10.2018