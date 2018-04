Gute Leistungen gegen Topteams machen Mut

Mit vollem Einsatz (hier Michael Kredel) will Winterkasten punkten. © Neu

Bergstraße.Das Rennen an der Spitze der Fußball-Kreisliga A scheint entschieden zu sein: Spitzenreiter SC Olympia Lorsch hat sich nach dem 2:1-Auswärtssieg beim FC 07 Bensheim II am Mittwochabend neun bzw. zehn Punkte abgesetzt von seinen drei Verfolgern. Während die Lorscher am Sonntag auswärts beim TSV Aschbach ran müssen, stehen für SSV Reichenbach, FC Ober-Abtsteinach und SV Lörzenbach an diesem

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3617 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 27.04.2018