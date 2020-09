Guter Neustart für SSG Bensheim

Bensheim.Nach der coronabedingten Pause wird der unterbrochene Spielbetrieb in der Hockey-Feldsaison fortgesetzt. Die Herren der SSG Bensheim kamen zum Abschluss der Hinrunde in der 2. Verbandsliga zu einem 3:2 (2:0)-Heimsieg gegen RSC Wiesbaden. Die Rückrunde wird ab Mai 2021 gespielt – aus der Saison 2019/20 wird die Saison 2019/20/21.

Beide Teams traten mit vollbesetzten Wechselbänken an, so dass trotz sommerlicher Temperaturen das Spieltempo von beiden Mannschaften immer hochgehalten wurde. Die Bensheimer starteten mit aggressivem Pressing und fingen schon in der ersten Minute einen Querpass der Wiesbadener ab und erzielten durch Winter das 1:0.

Die SSG hielt den Druck hoch und in der sechsten Minute erhöhte Hartmann durch einen abgelenkten Ball auf 2:0. Im Gefühl, das Spiel im Griff zu haben, ließen die Gastgeber dem Gegner mehr Freiheiten und in der zweiten Spielhälfte kamen die Wiesbadener durch einen Siebenmeter (nach einem Stockfoul) zum 1:2-Anschlusstreffer. Im Gegenzug stellte Wagner den Abstand mit dem Treffer zum 3:1 nach einer Strafecke wieder her.

Als Zweiter in die Rückrunde

Jetzt wurde der Vorsprung verwaltet, jedoch wurde es noch einmal spannend, als Wiesbaden ebenfalls nach einer Strafecke zwei Minuten vor Ende auf 3:2 verkürzte. Letztlich brachten die SSG-Herren das Ergebnis über die Ziellinie. Sie belegen nun in der Tabelle der 2. Verbandsliga den zweiten Platz. Beiden Teams war die extrem lange Wettbewerbspause anzumerken, aber auch die Lust, endlich wieder Wettkämpfe bestreiten zu können. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.09.2020