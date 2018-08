Guter Pferdesport und einheimische Turniersieger in Bensheim

Bensheim.Das Hochsommerwetter war zwar vorbei, aber das sorgte eher für Erleichterung anstatt füpr Ernüchterung beim Winzerfestturnier der Reitergemeinschaft Bensheim. Der anfängliche, leichte Regen an den beiden Wettbewerbstagen sorgte nach der wochenlangen Trockenheit sogar für optimale Bodenverhältnisse und der extreme Temperaturrückgang wurde bei den Teilnehmern begrüßt, denn so waren sie keinen extremen Wetterbedingungen ausgesetzt. Egal von den Anfängern b zw. Einsteigern oder von den gestandenen Reitern mit ihren Pferden – es wurde durchweg guter Sport gezeigt, der von den jeweiligen Richtern mit hohen Wertnoten belohnt wurde.

Erfreulich für die Ausrichter: Es gingen mehrere Siege und vordere Platzierungen an die Teilnehmer der Reitergemeinschaft. So gewannen Katharina Münch auf Cadillac das L-Springen mit Mindeststilnote, Anna-Lena Paulin aus Lorsch auf Danzel Washington das A-Stilspringen. Zweiter wurden Michaela Paulin auf Cortero P (A-Springen) und Martha Engel auf Amicelli (Schritt-Trab-Galopp auf dem Pferd).

Aber auch Nachbarvereine wie der RFV Schwanheim u. a. mit den Einhäusern Frank Stork auf Mauna Loa (A- und L-Springen) sowie Dressurreiterin Sonja Gundolf auf Sir Toby und Naomi trugen sich in die Siegerliste ein; ebenso wie Talente des RVV Lindenhof Schwanheim und des Kinder RSC Bensheim in den Nachwuchswettbwerben. Die M-Springen als sportliche Höhepunkte an beiden Tagen entschieden Jan Kühn (RFV Lampertheim) auf Voice of Memory und und Victoria Wilde (Baden-Baden) auf Quax de Revel für sich. Albert Jäger (Foto) vom RFV Schwanheim verpasste indes auf Clayten einen Podestplatz.

Positiv war, dass die Sanitäter und der Turniertierarzt fast „arbeitslos“ blieben. Und der Bensheimer Verein konnte sich wieder auf viele fleißige Helfer verlassen, die mit Auf- und Abbau sowie der Durchführung mehrere Tage unermüdlich im Einsatz waren, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. hs/red/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 29.08.2018