Guter Start in den Eurocup

Basketball.Die Frankfurt Skyliners haben zum Auftakt des Basketball-Eurocups gegen den italienischen Club Fiat Turin gewonnen. Die Hessen siegten im ersten Spiel der Gruppe D 88:85 (75:75, 45:37) nach Verlängerung und starteten damit gut in den internationalen Wettbewerb.

Die Frankfurter verschliefen allerdings nicht nur das erste Viertel (19:26), sondern waren auch im dritten Durchgang (13:22) nicht auf der Höhe. Lediglich den zweiten Abschnitt (26:11) konnten die Gastgeber dominieren, mussten so aber lange um den Erfolg bangen. In einer spannenden Schlussphase wechselte stets die Führung, Frankfurts Quantez Robertson verpasste in der regulären Spielzeit mit einem Distanzwurf die Entscheidung. Bester Schütze im Team von Trainer Gordon Herbert war Erik Murphy (19).

Weiter geht es für die Skyliners am Samstag (18 Uhr) im nationalen Pokal mit dem Achtelfinal-Heimspiel gegen den Erstliga-Rivalen Ulm. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.10.2018