Haag hält überragend

Zwingenberg.„Wir können zufrieden sein“, meinte Michael Dobrat, Teammanager des Frauenhandball-Landesligisten TuS Zwingenberg nach dem 25:25 (13:14)-Remis gegen den Tabellenführer HSG Dietzenbach. „Wir hätten in der letzten Minute auch noch verlieren können, genauso, wie wir davor auch schon alles hätten klar machen können“, bilanzierte er nach dem vierten Spiel ohne Niederlage und dem ersten Punktverlust nach zuvor drei Siegen. „Wir sind gut drauf. Die Entwicklung ist sehr in Ordnung“, findet Dobrat und gibt zu: „Hätten wir heute gewonnen, dann wäre das schon etwas glücklich gewesen.“

Dass es überhaupt zu einem Punktgewinn reichte, lag in erster Linie an der Leistung der beiden TuS-Torhüterinnen: Jula Grünewald in der ersten Hälfte und ganz besonders Samantha Haag nach der Pause haben die Gäste regelrecht zur Verzweiflung getrieben. „Unsere Abwehr war gut. Aber was die beiden im Tor geleistet haben, das war überragend. Wir hatten eindeutig die besseren Torhüterinnen gegenüber Dietzenbach“, so Dobrat. – TuS-Tore: Sonja Rücker (10/6), Sibylle Droll (5), Franziska Ponzi, Larissa Meffert (je 4), Lena Wienand, Nadine Hanske (je 1). mep

