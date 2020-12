Halle kommt ohne Lang zu den Flames

Bensheim/Halle.Handball-Bundesligist SV Union Halle-Neustadt hat das vom Deutschen Handballbund verkündete Karriereende von Ex-Nationalspielerin Saskia Lang bestätigt. „Wir haben Saskia die Zeit eingeräumt, wieder zurückzukommen. Leider hat sich die Gesundheit bemerkbar gemacht. Es ist schade für die Mannschaft und unseren Verein, so eine klasse Spielerin zu verlieren“, sagte der Sportliche Leiter des Aufsteigers, Jan-Henning Himborn.

Die HSG Bensheim/Auerbach ist am 27. Dezember nach der EM-Pause der nächste Gegner des SV Union, der dann ohne seine Leistungsträgerin Lang in der Weststadthalle antreten muss. Die Rückraumspielerin, welche 2019 vom Thüringer HC an die Saale gewechselt war, hatte einen erheblichen Anteil am Aufstieg in die Erste Bundesliga. Mit 117 Toren war sie in der abgebrochenen Saison 2019/2020 die erfolgreichste Torschützin im Team der Saalestädterinnen.

Dem Handball bleibt die 33-Jährige treu. Die ehemalige Nationalspielerin erhält im Rahmen eines zweijährigen Trainee-Programms Einblicke in verschiedene Bereiche des Deutschen Handballbunds. red

