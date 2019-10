Hambacher Serie soll halten

Bergstraße.Der TSV Hambach spielt in der Fußball-Kreisliga B aktuell so erfolgreich wie seit Jahren nicht mehr. Auch Robin Schuster, stellvertretender Abteilungsleiter des TSV, kann sich nicht an einen solchen Siegeszug erinnern. Seit dem 17. August (3:5 gegen Spitzenreiter Rodau) sind die Hambacher ungeschlagen und holten dabei 23 von 27 möglichen Punkten.

Die Mannschaft von Trainer Udo Becker ist seit fünf Wochen hartnäckigster Verfolger von Tabellenführer Rodau. „Bis zur Weihnachtsfeier wollen wir die Rodauer einkassiert haben“, sagt Schuster. Zum einen steht die Abwehr stabil wie nie (15 Gegentreffer bedeuten Liga-Bestwert), zum anderen feuern die Angreifer aus allen Reihen (45 Treffer/ebenfalls Bestwert). Selbst Verteidiger Marius Minges trägt sich regelmäßig in die Torschützenliste ein.

Schuster gefällt es: „Unsere Außenverteidiger sind viel mehr in das Spiel eingebunden. Sie stehen höher, um Bälle abzufangen, und gestalten das Spiel aktiv mit.“ Der nächste Coup soll in der Partie beim SV/BSC Mörlenbach (So. 15.15 Uhr) gelandet werden. “ hei/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 25.10.2019