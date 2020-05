Handball-Probetraining mit Abstandsregel beim HC VfL

Heppenheim.Der Handball-Nachwuchs des HC VfL Heppenheim, und zwar die weibliche B-Jugend und die männliche C-Jugend, haben in Absprache mit der Stadt Heppenheim bereits ein Probetraining unter besonderen Hygieneauflagen absolviert. Das Konzept dazu hatten die Jugendleiter zuvor in einer Videositzung auf Basis des DHB-Konzepts „Return to play“ erarbeitet. Basis war die Aufteilung in Kleingruppen, die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln, die Erläuterung der Abstandsregeln und unterschiedliche Zu- und Abgänge in die Halle.

Nach wochenlangem Kraft- und Ausdauer-Individualtraining freuten sich die HC VfL-Talente riesig auf ihr Comeback in der Nibelungenhalle, wobei der weibliche Nachwuchs von den Trainerinnen Anna-Lena Dluzak und Sibylle Droll zeitversetzt je in Fünfer-Gruppen trainiert wurde. Der Jungs hingegen wurde von Trainer Stefan Schäfer ebenfalls in Kleingruppen zu je vier Spielern eingeteilt, die in den kommenden Wochen zu festgelegten Präsenzzeiten gemeinsam in der Halle trainieren, während die anderen Gruppen parallel und individuell weiter ihr Lauftraining absolvieren. Beide Varianten sind praktikabel, und nun können die restlichen HC VfL-Trainer entscheiden, welches Konzept sie für ihr Team wählen, denn nun sollen wenn möglich alle anderen Mannschaften ab der D-Jugend wieder in das Training einsteigen.

Dies ist an den Neustart der Schulen angepasst und bedeutet, dass die jüngeren Handballtalente frühestens ab dem 2. Juni wieder aktiv werden können. Für die kommende Woche hoffen alle Beteiligten dann darauf, dass neben individuellem Training mit dem Ball auch der Torwurf inklusive Torhüter wieder möglich sein wird. mkas/Bild: Kasper

