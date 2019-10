Handball-Talente lernen viel im Trainingscamp

Bergstraße.Schweißtreibende Tage absolvierten die Teilnehmer beim Trainingscamp des Handball-Leistungszentrums Bergstraße. Technik und Athletik sowie Koordination standen im Mittelpunkt der Einheiten in der Weststadthalle.

An den drei Tagen absolvierte die Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren insgesamt 16 Stunden Training, das die Übungsleiter abwechslungsreich und auf das individuelle Leistungsvermögen dosiert gestalteten. Lisa Mößinger und Robert Vuletic, zwei B-Lizenz-Inhaber und E-Kader-Trainer des Hessischen Handball-Verbands, leiteten das Camp, bei dem sie unter anderem von Dennis Rybakov, Spielertrainer des Männer-Bezirksoberligisten Tvgg Lorsch und früherer Zweitliga-Torschützenkönig, unterstützte.

Neben den eigentlichen Trainingseinheiten kam auch der Spaß nicht zu kurz. So stand ein Camp-internes Turnier ebenso auf dem Programm wie die Ermittlung der besten Siebenmeterschützen. „Das war wieder eine hervorragende Möglichkeit mit den Jungs und Mädels zu arbeiten. Hier kann man auch gezielt Defizite abarbeiten und Stärken hervorheben“, bilanzierte Vuletic, während Mößinger ergänzte: „Wir haben dieses Mal ganz bewusst erstmals eine größere Spanne an Jahrgängen eingeladen. Das hat sich sehr positiv auf die gesamte Atmosphäre ausgewirkt: Die Jüngeren hatten unter den älteren Teilnehmern, von denen einige auch schon in der Hessenauswahl sind, Vorbilder, und die Älteren nahmen diese Rolle sehr gut an und hatten dennoch die Gelegenheit, sich auch zu verbessern und Fortschritte zu machen.“

Gerade mit Blick auf die Teamfähigkeit hätte sich die Öffnung der Jahrgänge positiv bemerkbar gemacht: „Es ist beim Handball halt so, dass ein Spieler alleine die Mannschaft nicht weiterbringt“, so Vuletic. Ein Sonderlob des Trainerstabs erhielten die Teilnehmer aus acht Vereinen für ihre Fortschritte im koordinativen Bereich. In einem Nebenraum der Weststadthalle wurde ein Parcours aufgebaut, der durchlaufen werden musste. Die darin Geschicktesten und Schnellsten bekamen bei der Verabschiedung neben den obligatorischen Camp-Shirts noch Sonderpreise. red/Bild: Ober

