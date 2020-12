Handballer glauben nicht mehr an den Saisonstart

Bergstraße.Der Handball im Amateurbereich befindet sich im Winterschlaf, die Motivation bei den Aktiven und bei vielen Trainern ist im Keller. Dass der Hessische Handball-Verband (HHV) inzwischen die Aussetzung des Spielbetriebs bis Ende Januar verlängert hat, wird nur noch zur Kenntnis genommen. Zu reger Betriebsamkeit und zum Verteilen von Trainingsplänen sorgt solch eine Nachricht schon lange nicht mehr. Die meisten Trainer haben sich inzwischen klar positioniert und sind gegen eine Fortsetzung – oder besser gesagt gegen einen Start – der noch nicht in die Gänge gekommenen Saison.

„Ich bin absolut dagegen, im Februar zu beginnen“, erklärt Moritz Brandt, Trainer des Bezirksoberligisten HSG Bensheim/Auerbach, und führt zwei für ihn wichtige Faktoren an: „Das ist doch zeitlich gar nicht mehr machbar, auch nur eine einfache Runde durchzuführen. Zudem wäre die angedachte dreiwöchige Vorbereitung viel zu kurz“, so Brandt mit Blick auf den Beschluss des HHV-Präsidiums, die Saison wieder starten zu wollen, sobald eine dreiwöchige Trainingsphase unter Wettkampfbedingungen möglich sei.

„Nach der langen Pause wären drei Wochen eindeutig zu wenig. Das ist nicht vertretbar. Das Verletzungsrisiko wäre dann viel zu hoch“, so der Bensheimer Trainer. Nach Brandts Ansicht sollte man, sobald es das Infektionsgeschehen irgendwann wieder zulässt, Freundschaftsspiele absolvieren und sich dann auf einen Start der Saison 2021/22 fokussieren.

Echtes Handball-Training steht bei der HSG Bensheim/Auerbach derzeit nicht auf dem Plan, man versucht das Gemeinschaftsgefühl mit gemeinsamen Übungseinheiten per Video-Konferenz hochzuhalten, aber ansonsten müssen sich die Mannschaftssportler individuell fit halten.

Gleiches gilt für das Bezirksoberliga-Team der Tvgg Lorsch. „Die Jungs trainieren im Ausdauerbereich, aber mehr ist zur Zeit nicht drin“, erklärt Trainer Dennis Rybakov, der ebenfalls „keine Chance“ sieht, diese Runde noch zu spielen. „Sollte es absehbar sein, dass wir tatsächlich ab Februar wieder in die Halle dürfen, dann werde ich nach den Feiertagen die Trainingspläne entsprechend anpassen“, so der Tvgg-Coach. „Aber daran glauben kann ich derzeit nicht.“

Hallenturniere als Alternative

Martina Reinhardt, Spielertrainerin des Frauen-A-Ligisten TuS Zwingenberg II, hat die Hoffnung auf eine Saison – selbst auf eine Halbserie verkürzt – aufgegeben: „Angesichts der weiterhin hohen Zahlen ist das sehr unwahrscheinlich.“ Ihr ist in den letzten Wochen auch aufgefallen, dass es immer schwieriger wird, den gemeinsamen Kontakt zu halten: „Jeder hat mit der Situation zu kämpfen. Den einen trifft es beruflich, den anderen privat. Uns eint aber, dass der Ausgleich durch den gemeinsamen Sport fehlt.“

Martina Reinhardt bringt dabei noch eine bislang kaum diskutierte Variante zur Sprache, wie der Handball im Laufe des ersten Halbjahrs 2021 wieder starten könnte: „Eine Möglichkeit wäre vielleicht, wenn der Bezirk versuchen würde, Hallenturniere auszurichten, sobald es die Infektionszahlen wieder zulassen.“

Timo Leister, Trainer des Bezirksoberligisten HC VfL Heppenheim, will gar nicht an den Spielbetrieb denken: „Da sehe ich in den nächsten Monaten keine Chance. Es würde mich schon freuen, wenn wir wieder normal trainieren könnten.“ Seine Spieler absolvieren zur Zeit individuelle Laufeinheiten, zudem steht einmal pro Woche ein Training per Videokonferenz an. „Es fehlt aber schon, dass man sich trifft und gemeinsam was macht“, so Leister.

Nicht ganz aus den Augen verlieren sich bislang die Bezirksoberliga-Handballerinnen des SV Erbach: „In einem Dorf wie Erbach läuft man sich sowieso ab und zu über den Weg“, meint Spielerin Linda Schneider mit einem Augenzwinkern. Aber auch beim SVE trainiert man vor dem Laptop, Trainer Jozef Skandik hat zudem immer wieder verschiedene Challenges ins Leben gerufen, die erfüllt werden müssen. „Dabei ist die Motivation schon hoch. Das macht Spaß, auch wenn es kein Ersatz für echtes Training ist“, so Schneider.

Dass die Runde tatsächlich im Februar starten könnte, daran glaubt man auch beim SVE nicht: „Ich könnte mir vorstellen, dass es auf einen reinen Freundschaftsspielbetrieb hinausläuft. Das würden wir zum aktuellen Zeitpunkt auch begrüßen.“ tip

