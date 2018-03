Anzeige

Bergstraße.Die überragende Mannschaft ist der SV Hassia Fürth, die „Mannschaft der Stunde“ und moralischer Sieger ist der KKSV Bad König. Dieses Fazit ergibt sich nach der erstmals ausgetragenen Luftpistolen-Saison in der neuen Schützen-Bezirksliga Starkenburg.

Das Fürther Team ließ von Beginn an keine Zweifel am Gewinn der Meisterschaft und an der Teilnahme am Aufstiegswettkampf zur Oberliga Süd. Eine Zeit lang konnte der SV Rai-Breitenbach mithalten, doch dann schlug die Stunde des KKSV Bad König, der sich mit einer furiosen Aufholjagd vom Tabellenende nach oben arbeitete, dabei den späteren Meister Fürth an den Rand einer Niederlage brachte und am Ende mit der Vizemeisterschaft belohnt wurde.

Zwingenberg bleibt drin

Auf sicherem Terrain landete der SV Siedelsbrunn, der trotz überdurchschnittlicher Schützen wie Janis Hofmann und Rene Hartmann nicht die erforderliche mannschaftliche Geschlossenheit aufwies, um ganz vorne zu landen. Die PSG Zwingenberg und der SV Rohrbach waren schon frühzeitig darauf eingerichtet, am Ende nicht auf dem direkten Abstiegsplatz zu landen. Trotz eines Jens Bunk in seinen Reihen musste der Reichelsheimer Vorortverein aus Rohrbach dem ältesten Schützenverein an der Bergstraße, der PSG Zwingenberg, die das direkte Duell zweimal gewann, den Vortritt lassen.