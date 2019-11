HC VfL bleibt in der Erfolgsspur

Heppenheim.Allen Widrigkeiten zum Trotz feierten die A-Liga-Handballer des HC VfL Heppenheim II einen 35:34 (18:15)-Sieg bei der TG Eberstadt und blieben damit im dritten Spiel in Folge ungeschlagen. „Das sind wieder ganz wichtige Punkte für uns gewesen“, meinte HC VfL-Spielertrainer Simon Meier. „Und der Erfolg ist umso höher zu bewerten, da Alexander Michalski sich beim Aufwärmen verletzte und damit unser zweiter Torhüter fehlte, und unser Abwehrchef Paul Viereckl in der zweiten Hälfte ebenfalls verletzt passen musste“, so Meier.

Nach ausgeglichenem Spielverlauf machten nach dem 33:33 (58.) Christopher Haag und Julian Lautenscheidt mit ihren Treffern zum 35:33 eine halbe Minute vor dem Ende den Sieg perfekt. – HC VfL-Tore: Haag (19), Schmitt (7), Lautenscheidt, Ruff (je 4), Meier (3), Viereckl, Hoehling (je 2), Gündling (2/2), Guthier (1). mep

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 12.11.2019