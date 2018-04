Anzeige

Heppenheim,.Der HC VfL Heppenheim hat auch das Rückrunden-Lokalderby in der Handball-Bezirksoberliga gegen den SV Erbach (dunkle Trikots) klar dominiert. Der bisherige Tabellensiebte setzte sich gestern Abend in der heimischen Nibelungenhalle gegen den Drittletzten mit 32:20 (15:9) durch. Es war ein Start-Ziel-Sieg der Gastgeber, die nie in Rückstand gerieten und nach 44 Minuten erstmals mit zehn, später sogar mit zwölf Toren Unterschied führten. Die besten Werfer ware Heß, Jonas Schmitt (je 5), Werle und Kasper (je 4/1) beim HC sowie Grabisch (6) und Jonas Müller (4/4) beim SVE. kar/ü/hs/Bild: Jährling/ü