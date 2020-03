HC VfL gelingt die Revanche

Heppenheim.Dem Handball-Bezirksoberligisten HC VfL Heppenheim ist am Freitagabend die Revanche für die 16:22-Niederlage gegen die HSG Weschnitztal geglückt. Dass der 37:33 (18:13)-Erfolg verdient war, sahen beide Seiten so. „Es war ein Spiel mit offenem Visier. Am Ende geht aber der Sieg für den HC VfL in Ordnung“, bilanzierte HSG-Co-Trainer Kevin Urban.

Er sah schon in der Anfangsphase Probleme

...