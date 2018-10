HC VfL gewinnt torarmes Derby

Heppenheim.Die Bezirksoberliga-Handballer vom HC VfL Heppenheim haben das Derby gegen die SKG Bonsweiher 20:17 (5:6) gewonnen. Die personellen Voraussetzungen waren für beide Mannschaften alles andere als optimal. Während beim HC VfL Torhüter Andreas Ginader und Jonas Schütz fehlten, standen auf Bonsweiherer Seite gleich sieben Akteure nicht zur Verfügung, darunter mit Michael Herle und Fabian Kirst beide Torhüter.

Routinier Nebi Yaman sprang in die Bresche – und das tat er vorzüglich, vor allem in der ersten Halbzeit. Auch dank zweier starker Abwehrreihen fielen bis zur Pause gerade einmal elf Treffer. In der zweiten Halbzeit agierten die Gastgeber zielstrebiger, machten aus dem 5:6-Rückstand eine 11:7-Führung (46.). Spätestens beim 19:14 durch Oliver Heß (56.) war das Derby entschieden.

Heppenheims Trainer Timo Leister war zufrieden: „Normalerweise sind wir für viele Tore gut, diesmal haben wir uns auf die Defensive konzentriert.“ – HC VfL-Tore: Werle (4/1), Schneider (4), Kubasta, Heß (je 3), Joshua Ruff, Walz (je 2), Kasper (2/1). – SKG-Tore: Wiegand (4), Walter, Silber (je 3), Mader (3/1), Maaß, Schemenauer (je 2). ki/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 29.10.2018