HC VfL mit starkem Schlussspurt

Heppenheim.Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte feierten die A-Liga-Handballerinnen des HC VfL Heppenheim einen ungefährdeten 21:15 (8:8)-Erfolg bei der ESG Erfelden. Nach dem Wechsel lief es für den HC VfL erstmal wie am Schnürchen: Beim 13:8 (39.) wähnte sich der Favorit schon auf der Siegerstraße, doch Erfelden verkürzte nochmals auf 14:16 (50), ehe Trainer Sascha Köhl eine Auszeit nahm, sein Team noch einmal neu einstellte und am Ende doch noch ein standesgemäßer Erfolg zu Buche stand. – HC VfL-Tore: Jennifer Dickson (6/6), Jennifer Rohr (6), Tina Meierhöfer (4), Laura Jochem (3), Eva Flaig (2). mep

