HC VfL verlangt Primus alles ab

Heppenheim.Einen weiteren Achtungserfolg landeten die A-Liga-Handballer des HC VfL Heppenheim II – aber die Punkte im Abstiegskampf fehlen weiterhin. Auch nach dem 28:31 (11:15) gegen den Tabellenführer TGB Darmstadt ist Heppenheim Letzter.

Entsprechend war auch Heppenheims Spielertrainer Simon Meier bei seinem Fazit hin und her gerissen. Doch unterm Strich überwog dann doch die Zufriedenheit, dem Top-Favoriten alles abverlangt zu haben. „Bis auf die Fehlwürfe in der ersten Hälfte geht die Leistung völlig in Ordnung“, so Meier. „Wir haben nie aufgesteckt.“ Tatsächlich blieben die Kreisstädter über 8:10 (18.), 15:18 (36.) und 23:24 (48.) bis zum 28:30 (59.) immer in Schlagdistanz, aber in den entscheidenden Situationen war Darmstadt den entscheidenden Tick cleverer. „Jetzt gilt es für uns in den nächsten Wochen in den Spielen gegen die direkte Konkurrenz im Abstiegskampf zu punkten“, richtete Simon Meier seinen Blick nach vorne: Nach Fastnacht geht es in Folge nach Fürth (9.), Weschnitztal (11.) und dann kommt Eberstadt (10.). Nach diesen drei Partien sollte Heppenheim die rote Laterne abgegeben haben, um den Klassenerhalt am Ende zu schaffen. – HC VfL-Tore: Lautenscheidt (7), Haag (6), Schmitt (5/1), Koch, Hoehling (je 3), Vierckl (2), Gündling (2/1). mep

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.02.2020