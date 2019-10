Heidi Mohr im DFB-Fußballmuseum

Dortmund/Weinheim.Die so genannte „Gründungself“ der Frauenfußball-Nationalmannschaft wurde am Samstag in Dortmund feierlich geehrt und im Beisein des neuen DFB-Präsidenten Fritz Keller in die Ruhmeshalle des Deutschen Fußballmuseums aufgenommen. 28 Sportjournalisten wählten die ersten elf Frauen aus, die den deutschen Fußball von Beginn an entscheidend prägten, wie Birgit Prinz, Steffi Jones und Inka Grings. Jährlich sollen neue Spielerinnen hinzukommen.

Nicht mehr dabei sein konnte Heidi Mohr, die im Februar 2019 verstorbene Fußball-Ikone aus Weinheim. Sie hatte von ihrer Wahl noch zu Lebzeiten erfahren, nur wenige Tage später aber verlor sie ihren Kampf gegen den Krebs. Dafür war ihre Mutter Friedel Mohr zu Gast. Friedrich Scheurich, der eine Gedenktafel vor dem Wohnhaus in Weinheim organisiert hatte, kutschierte eine kleine Delegation von der Bergstraße zur Preisverleihung. „Woran ich mich bei Heidi erinnere, ist ihr Witz“, sagte Nia Künzer. „Und natürlich ihre vielen Tore. Immer wenn wir eins gebraucht haben, musste man zu ihr nur sagen: Heidi kannste noch mal?“, fügt Trainerin Tina Theune an. Am Ende waren sich alle einig: Dieser Abend hätte Heidi Mohr gefallen. at/ü

