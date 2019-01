Heimsieg ist für den VfL Pflicht

Bensheim.Mit dem Tabellendritten TV Bad Bergzabern stellt sich am Samstag (26.) um 18 Uhr einer der Aufstiegsfavoriten der Basketball-Regionalliga beim VfL Bensheim vor (AKG-Halle am Weiherhausstadion). Dabei hoffen die Gastgeber von der Bergstraße, diesen Gegner besser als bei der 72:89-Hinspielniederlage in den Griff zu bekommen.

Vor allem die schnellen TVB-Aufbauspieler waren immer für einen finalen Pass gut, den der VfL trotz Mann-Mann-Verteidigung zu oft nicht verhindern konnte. Mit dem US-Amerikaner Black, der bislang fast 20 Punkte pro Begegnung erzielte, sowie den hervorragenden Dreier-Schützen Wroblenski (3,6 im Schnitt) und Schmid (2,8) verfügen die Gäste über gute Scorer, die zu allererst kontrolliert werden müssen.

Es wird spannend sein, zu sehen, mit welcher Verteidigung VfL-Trainer Lohnes diese Heimaufgabe angehen wird. Zuletzt waren die Pfälzer gegen die Mitfavoriten aus Limburg mit 93:91 erfolgreich, wohingegen der VfL in Koblenz eine vermeidbare Niederlage hinnehmen musste.

Für die Hausherren wird es darauf ankommen, ob die Harmonie im Angriff, die zuletzt etwas zu wünschen übrigließ, wiederhergestellt werden kann. Der Gegner ist, das hat das Hinspiel gezeigt, anfällig gegen schnelles Passspiel, das den VfL bereits in vielen Begegnungen der Saison ausgezeichnet hat. Zudem könnte der Wille zur unbedingte n Hoheit zumindest unter dem eigenen Korb wieder ein Schlüssel zum Erfolg sein, den die Bensheimer (6.) benötigen, um nicht den Kontakt zur Tabellenspitze zu verlieren.

Die Gastgeber können voraussichtlich mit ihrem kompletten Kader antreten, was dem Coach jedenfalls viele Optionen eröffnet. Zudem hoffen sie wieder auf zahlreiche und lautstarke Fanunterstützung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 25.01.2019