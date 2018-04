Anzeige

Heppenheim.Die U14-Basketballerinnen des TV Heppenheim sind beim Hessenpokal in der heimischen Nibelungenhalle leer ausgegangen. Der südhessische Bezirkspokalgewinner verlor beide Spiele. Gegen die SG Aschaffenburg/Eiche Offenbach hieß es am Ende 51:77 (28:40), gegen den späteren Sieger TSV Kirchhain 45:62 (24:24). „Die anderen waren besser und hatten auch eine breiter besetzte Bank“, erkannte TVH-Trainer Jürgen Molitor, dessen Mannschaft in beiden Partien phasenweite mithielt. – Für den TVH spielten Sahar Bahrah, Tina Böhling, Helene Hahn, Claudia Ifada, Laura Ifada, Erem Kalafat, Mara Kraft, Eleni Krumme, Letizia Mayer, Carlotta Occhionero.

Umbruch im Frauenteam

Außerhalb des Spielfeldes hat sich bei den TVH-Basketballern einiges verändert. Neuer Abteilungsleiter ist Alexander Hatzenböller. Er löst Jürgen Molitor ab, der nach 20 Jahren nicht mehr kandidierte.

Von der ersten Frauenmannschaft, die die Landesliga-Saison auf Rang sechs beendete, sind lediglich drei Spielerinnen übrig geblieben. Die derzeitige Zweite (Bezirksliga) wird in der neuen Runde das Gros des Landesliga-Kaders stellen. Den Platz in der Bezirksliga soll die weibliche U18-Jugend einnehmen. kar/ü