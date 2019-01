Heimvorteil nicht nur für den FC 07

Bergstraße.Auf Bensheim und Fürth konzentriert sich an diesem Wochenende das Geschehen bei der Futsal-Kreismeisterschaft des Bergsträßer Fußballnachwuchses. Nachdem am vergangenen Wochenende die A-Junioren des FC 07 Bensheim den ersten Titel holte, kann es ihr an diesem Sonntag (27.) die B-Jugend gleichtun. Die Bensheimer treten von 9 bis 13.30 Uhr in heimischer Umgebung, nämlich der Weststadthalle bei Gastgeber TSV Auerbach, bei der Endrunde an und müssen fünf Konkurrenten hinter sich lassen. Diese stellen der JFV Alsbach-Auerbach I und II, die JSG Rimbach/Zotzenbach, der JFV Biblis und der SV/VSC Mörlenbach. Der Kreismeister qualifiziert sich für das Endturnier auf Regionalebene, das am 16. Februar in Stockstadt stattfindet.

Halbfinale bei C- und D-Jugend

In der Fürther Halle der Müller-Guttenbrunn-Schule finden am Samstag (26.) von 9 bis 13.30 Uhr (u.a. mit FSG Bensheim II, JFV Alsbach-Auerbach, JSG Fürth/Lindenfels) sowie von 13.45 bis 18.15 Uhr (u.a. mit FSG Bensh. I, FC 07 Bensh., JSG Kirschhausen/Heppenheim) die Halbfinalspiele der C-Junioren sowie am Sonntag (27.) von 9 bis 13.30 Uhr (u.a. mit TSV Auerbach II, FSV Einhausen, FC 07 Bensheim II) und von 13.45 bis 18 Uhr (u.a. mit FC 07 Bensh. I, SF Heppenheim, TSV Auerbach I, FSG Bensheim) die Vorschlussrunden der D-Junioren in jeweils zwei Gruppen statt. all

