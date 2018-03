Anzeige

Der Anhänger von Borussia Dortmund, der in der „Jahrhundert-Elf“ des SC Olympia Lorsch steht, als 16-Jähriger in der ersten Mannschaft spielte und 1951 zum engeren Kreis der A-Jugend-Hessenauswahl gehörte, blieb seinem Heimatverein stets verbunden. In zwei, drei Jahren werde man vielleicht die Früchte ernten können, prophezeite er 2015. Aktuell führt die Olympia die Tabelle der A-Liga an.

Der „Mann für alle Fälle“, wie ihn Kreisfußballwart Reiner Held würdigt, erhielt für sein Engagement so ziemlich alle Auszeichnungen, die der Hessische Fußball-Verband zu vergeben hat. Hinzu kam die Verdienstnadel des DFB. all/Bild: Neu

