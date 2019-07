Heißes Saisonfinale für TCO Lorsch

Lorsch.Drei Spieltage vor dem Ende der Tennissaison stehen die Damen des TCO Lorsch auf einem beruhigenden dritten Tabellenplatz in der Hessenliga. Nach drei Siegen und zwei Niederlagen sollte das Thema Abstiegskampf erledigt sein. Einen großen Schritt zum angestrebten Platz im oberen Tabellendrittel im Abschlussklassement können Ksenia Laskutova & Co. am heutigen Mittwoch in der Heimpartie gegen den

...